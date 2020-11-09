تصرف غير أخلاقي من راموس تجاه حكيمي

رغم مرور قرابة أسبوع على مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان لحساب الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، إلا أن الجدل حولها ما زال مستمراً.

ليس فقط بسبب بعض الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها حكم اللقاء، ولكن أيضاً بسبب تصرف قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس تجاه زميله السابق والظهير الأيمن الحالي لإنتر ميلان، أشرف حكيمي.

ووفق مقطع فيديو تناقلته مواقع إسبانية وإيطالية على نطاق واسع، استشاط راموس غضباً بعد سقوط حكيمي خلال إحدى هجمات إنتر، في منطقة جزاء ريال للحصول على ركلة جزاء.

وتوجه قائد الفريق المدريدي إلى زميله السابق، ووجه له بعض الكلمات النابية، حيث شتم والدته وقال له: "اللعنة عليك! تصرخ مثل الجرذان"، في حين وقف المغربي مندهشاً ومذهولاً من ردة فعل الإسباني.

وكان حكيمي، الذي نشأ في ريال مدريد، تزامل مع راموس في الملكي، قبل أن يرحل الموسم الماضي وينضم لإنتر مقابل 40 مليون يورو.