تصرف "مخجل" من غاريث بايل يثير استياء جماهير ريال مدريد

أثار غاريث بايل سخط جماهير ريال مدريد بتصرف غريب اتخذه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ديبورتيفو آلافيس، ضمن الليغا.

وقرر النجم الويلزي استخدام قناعه الصحي كغطاء للعين، بينما أخذ قيلولة من على دكة الفريق في المدرجات الجمعة.

وقرر المدرب زين الدين زيدان إجلاس بايل على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي دفع الأخير للرد بأخذ قيلولة في المباراة.

وبعد أن استخدم ريال مدريد تبديله الخامس والأخير في المباراة، بدأ بايل بالضحك بشكل هستيري، تعبيراً على سخريته من قرار عدم إشراكه في اللقاء.

ووصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصرف بايل بـ “المخجل”، مشيرة إلى أنها أسوأ صورة لبايل مع ريال مدريد.

وكتب أحد مشجعين النادي الملكي على تويتر: “قلة احترام كبيرة من غاريث بيل. من الواضح أنه لا يريد أن يكون جزء من النادي بعد الآن”.

وكتب الصحفي روبن خيمينيز: “هل ينوي بايل أن يستمر بالضحك حتى 2022؟ هل له نية بلعب كرة القدم أو الانتقام من منتقديه؟”

يذكر أن بايل يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2022، كما أنه يتقاضى راتباً ضخماً، “لا يستحقه”، وفقاً للعديد من أنصار النادي، ويبلغ 15 مليون يورو سنوياً، وهو الأعلى في الفريق حالياً.