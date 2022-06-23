تصريحات جريئة من ماني بعد رحيله عن ليفربول صوب بايرن

أكد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني هداف ليفربول السابق أن الموافقة على الانتقال إلى بايرن ميونيخ لم تستغرق منه إلا "ثوانٍ معدودة".

ورحل المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً عن صفوف الريدز رغم تبقي موسم واحد على عقده بعدما قضى 6 أعوام في ملعب آنفيلد خاض خلالها أكثر من 260 مباراة.

وفضل السنغالي خوض غمار تجربة جديدة مع العملاق البافاري عوضاً عن إكمال العقد الذي يربطه بالنادي الإنجليزي.

وأعلن بايرن ميونيخ أمس الأربعاء عن إتمام الصفقة مقابل 41 مليون يورو قبل أن يقدم اللاعب رسمياً لوسائل الإعلام.

ماذا قال ماني عن انتقاله؟

وقال الهداف المتميز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "كان الأمر واضحاً للغاية في ذهني.

"حينما علمت باهتمام بايرن ميونيخ، تناقشنا، لكن ذلك لم يستغرق مني أياماً، اتخذت قراري خلال ثوانٍ معدودة."