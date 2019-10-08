تصريحات دي خيا تكشف حجم معاناة مانشستر يونايتد

يمر مانشستر يونايتد بفترة صعبة بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات منها ثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان آخرها الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك في إطار المرحلة الثامنة.

وكانت تشكيلة يونايتد تمني النفس بتحقيق الفوز على نيوكاسل المهدد بالسقوط لدوري الدرجة الأولى، غير أن فريق المدرب أولي غونار سولشاير الذين سددوا على المرمى في ثلاث مناسبات فقط، فشلوا في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل الماغبيايز.

وخرج دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، عن صمته، وأكد أن النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة غير مقبولة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يمر بأصعب مرحلة منذ انضمامه لصفوف "الشياطين الحمر".

وقال الدولي الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة، لكن الموسم بأكمله، إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ما الذي يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين بكافة المسابقات".

ولم يحقق يونايتد الفوز في آخر 5 مباريات منذ فوزه على آستانا في الدوري الأوروبي منتصف الشهر الماضي، وذلك بالخسارة أمام كل من ويست هام يونايتد ونيوكاسل، والتعادل مع آرسنال في الدوري، ومع إي زد آلكمار في الدوري الأوروبي، والفوز بركلات الترجيح على روتشدايل بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل في كأس رابطة المحترفين.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، و15 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي سيواجهه بعد فترة التوقف الدولي.