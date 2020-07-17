تصريحات نارية من ميسي تنذر بالخطر

انتقد ليونيل ميسي، قائد برشلونة الفريق بعد الخسارة أمام أوساسونا 1-2 ضمن المرحلة 37 من الدوري الإسباني، وضياع اللقب لصالح ريال مدريد.

قال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب الهزيمة: "ريال فعل ما عليه، ولم يخسر أي مباراة بعد استئناف المسابقات، يستحق الإشادة، لكننا ساعدنا في إهدائهم اللقب، خسرنا نقاطاً لا يجب فقدانها، لهذا علينا انتقاد أنفسنا نحن اللاعبين، نحن برشلونة ويجب أن لا نخسر أي مباراة مهما كانت قيمتها".

وحذر الساحر زملاءه من مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا: "قلت من قبل أن هذا الفريق لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم يصدقوني، والآن خسرنا اللقب بشكل لا يليق بنا، علينا تغيير الكثير من الأمور قبل لقاء نابولي لتصحيح الأوضاع".

واستكمل ميسي حديثه عن الخسارة أمام أوساسونا، بقوله: "لم نرغب في إنهاء الموسم بهذه الطريقة، لكن ذلك يبرز كيف ظهرنا طوال العام، كنا مفككين، فازوا بها بالشغف وخلق فرص سهلة وتسجيل الأهداف، فقدنا نقاطاً كثيرة ما كان يجب أن نخسرها، والمباراة تعكس أداءنا طوال الموسم، أهدينا الشوط الأول للخصم، وأوساسونا تغلب علينا ولم نستطع اللحاق بهم".

وأضاف ميسي: "منذ يناير وكل شيء يحدث بالنادي غريب وسيء، خسرنا الكثير من النقاط وهذه المباراة هي ملخص للموسم".

يذكر أن ميسي سجل هدفه رقم 23 في الدوري الإسباني ويقترب من تحقيق لقب الهداف للمرة السابعة في تاريخه.