تصريح مفاجىء لأنشيلوتي بعد التغلب على ليفربول

أكد مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي أنه لم يكن هناك شعور بالـ "النشوة" عقب الفوز على ليفربول حامل اللقب في مستهل حملة الفريقين في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وحل ليفربول ضيفاً على ملعب سان باولو في إعادة لمواجهة دور المجموعات الموسم الماضي حين خسر 0-1 ليسقط مجدداً هذا الموسم 0-2، بهدفين حملا توقيعي درايس ميرتينز وفيرناندو يورينتي.

وأكد أنشيلوتي أنه لم يكن هناك ردة فعل مبالغ فيها: "أي نشوة؟ لقد فزنا بالمباراة الأولى، كان اختباراً جيداً وخرجنا من اللقاء مدركين أن هذا الفريق بإمكانه تقديم مستويات جيدة".

وتابع المدرب المتوج بالمسابقة القارية في ثلاث مناسبات: "إنه فوز واحد منحنا الثقة. أن نكون قادرين على مقارعة ليفربول أمر مميز لأنه بالنسبة لي هم أفضل فريق في أوروبا حالياً".

وكان نابولي ودع البطولة من دور المجموعات الموسم الماضي بعدما أوقعته القرعة أيضاً إلى جانب باريس سان جيرمان، إلا أن حظوظه تبدو أكبر هذا العام في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ريد بول سالزبورغ وغينك.

واعتبر مدرب ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وتشيلسي باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق: "ضمينا لاعبين مهمين ساهموا في رفع جودة الفريق ويتمتعون بمميزات لم نكن نملكها من قبل".

وأكد المدرب المخضرم: "أشكر مدرب ليفربول يورغن كلوب لأنه قال أن بإمكاننا الفوز بالبطولة. إلا أن الطريق طويل. الآن علينا التركيز للتأهل من دور المجموعات".