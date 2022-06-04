تصفيات أمم إفريقيا: الجزائر تهزم أوغندا بهدفين

فاز منتخب الجزائر على ضيفه الأوغندي بهدفين دون رد مساء السبت ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويدين الخضر بهذا الانتصار إلى النجمين عيسى ماندي ويوسف بلايلي اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 28 و 80 على التوالي.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب النيجر مع ضيفه التنزاني بهدفٍ لمثله.

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة بالتالي بعد انتهاء أول جولة برصيد 3 نقاط.

ولحساب المجموعة التاسعة، سحق منتخب موريتانيا ضيفه السوداني بثلاثية نظيفة.

واعتلى الموريتانيون صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط قبل نهاية لقاء الغابون وجمهورية الكونغو.