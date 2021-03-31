تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال: الكبار يفوزون وألمانيا تخسر

فازت منتخبات أوروبا الكبرى في مبارياتها ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 باستثناء منتخب ألمانيا الذي سقط على أرضه بصورة مفاجئة أمام ضيفه المقدوني الشمالي.

في أبرز المواجهات، تغلب منتخب إنجلترا بصعوبة على ضيفه البولندي بهدفين لهدف لحساب المجموعة التاسعة.

وسقط منتخب ألمانيا على أرضه أمام ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وضمن المجموعة الرابعة، فاز منتخب فرنسا بطل العالم على مستضيفه البوسني بهدفٍ دون رد.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب إسبانيا فوزاً ثميناً على ضيفه الكوسوفي بثلاثة أهداف لهدف.

ولحساب المجموعة الثالثة، تفوق منتخب إيطاليا على مستضيفه الليتواني بهدفين نظيفين.