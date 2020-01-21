تصفيات مونديال قطر 2022: قرعة صعبة لمصر ومتوازنة لتونس والمغرب والجزائر

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) اليوم الثلاثاء، قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمشاركة 40 منتخباً.

وتم تقسيم المنتخبات إلى عشر مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منها، وعلى رأسها منتخبات التصنيف الأول وفقاً لتصنيف فيفا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس - زامبيا - موريتانيا - غينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - كايب فيردي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا.

المجموعة الرابعة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي - أوغندا - كينيا - رواندا.

المجموعة السادسة: مصر - الغابون - ليبيا - آنغولا.

المجموعة السابعة: غانا - جنوب إفريقيا - زيمبابوي - إثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال - كونغو - ناميبيا - توغو.

المجموعة التاسعة: المغرب - غينيا - غينيا بيساو - السودان.

المجموعة العاشرة: الكونغو الديمقراطية - بنين - مدغشقر - تنزانيا.

وسيتأهل من هذه المنتخبات متصدر كل مجموعة فقط، ليصعد 10 منتخبات إلى مرحلة الإقصائيات الأخيرة، على أن يتأهل منها 5 منتخبات فقط إلى المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الثانية في الفترة من مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021، أما المرحلة الأخيرة فتقام بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر 2021.