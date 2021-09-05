تصفيات كأس العالم: إسبانيا وألمانيا تفوزان وإيطاليا تتعادل

أقيمت عدة مباريات يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022.

ضمن المجموعة الثانية، اكتسح منتخب إسبانيا نظيره الجورجي بأربعة أهداف نظيفة.

حملت الأهداف تواقيع كلٍ من خوسيه لويس غايا وكارلوس سولير باراغان وفيران توريس وبابلو سارابيا.

في المجموعة الثالثة، تعادل منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع مستضيفه السويسري دون أهداف.

بلجيكا تسحق التشيك

لحساب المجموعة الخامسة، تغلب منتخب بلجيكا على غريمه التشيكي بثلاثية نظيفة.

سجل الأهداف كلٌ من روميلو لوكاكو وإيدين هازارد وأليكسيس ساليميكيرس.

لحساب المجموعة التاسعة، سحق منتخب إنجلترا نظيره الآندوري برباعيةٍ دون رد.

سجل الأهداف كلٌ من جيسي لينغارد (هدفان) وهاري كين وبوكايو ساكا.

ضمن المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، حقق منتخب ألمانيا فوزاً كبيراً على ضيفه الآرميني بسداسية دون رد.

تناوب على التسجيل كلٌ من سيرج غنابري (هدفان)، وماركو رويس وتيمو فيرنر ويوناس هوفمان وكريم عضيمي.