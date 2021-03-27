تصفيات كأس العالم: البرتغال وبلجيكا تتعادلان مع صربيا والتشيك

تعادل منتخب البرتغال مع مستضيفه الصربي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب النجم الأحمر ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وعلى الرغم من أن المنتخب البرتغالي تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر ديوغو جوتا في الدقيقتين 11 و36، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من العودة بنجاح في الشوط الثاني.

البداية كانت من أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 60، ثم أحرز فيليب كوستيتش هدف التعادل في الدقيقة 60.

وشارك كريستيانو رونالدو في المباراة على مدار التسعين دقيقة، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه، إلا أنه ظهر في اللحظات الأخيرة وأحرز هدفاً ألغاه الحكم ثم منحه بطاقة صفراء للاعتراض.

ولحساب نفس المجموعة، فاز منتخب لوكسمبورغ على منتخب جمهورية آيرلندا بهدف نظيف.

هكذا، يتساوى منتخب البرتغال مع نظيره الصربي في الصدارة بأربع نقاط لكليهما، ويأتي لوكسمبورج ثالثاً بثلاث نقاط، ومن بعده جمهورية آيرلندا وآذربيجان بدون رصيد من النقاط.

وضمن المجموعة الخامسة، تعادل منتخب بلجيكا مع مستضيفه التشيكي بهدف لهدف.

تقدم صاحب الأرض أولاً عبر لوكاس بروفورد في الدقيقة 50، وعادل روميلو لوكاكو للضيوف بعد 10 دقائق.

بهذه النتيجة، يتقاسم منتخبا التشيك وبلجيكا الصدارة بأربع نقاط لكل منهما، ومن خلفهما بيلاروسيا التي فازت على إستونيا برباعية لهدفين، فيما تتذيل ويلز مع إستونيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.