تصفيات كأس العالم: السعودية تفوز والإمارات ولبنان تتعادلان

جرت مجموعة من المباريات في افتتاح التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 خلال يوم الخميس، فيما يلي استعراض لأبرزها.

لحساب المجموعة الأولى، تعادل منتخب كوريا الجنوبية مع ضيفه العراقي دون أهداف على ملعب سيؤول لكرة القدم.

وضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب إيران على ضيفه السوري بهدفٍ دون رد حمل توقيع علي رضا جهانبخش في الدقيقة 56.

وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب الإمارات مع ضيفه اللبناني دون أهداف على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

أستراليا تسحق الصين

ولحساب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، سحق منتخب أستراليا ضيفه الصيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم في الدوحة بقطر.

وفي المجموعة نفسها، تغلب منتخب السعودية على ضيفه الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب مرسول بارك.

جاءت أهداف الأخضر عن طريق سالم الدوسري (55 من ركلة جزاء)، وياسر الشهراني (67)، وصالح الشهري (80).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع نغوين كوانغ هاي في الدقيقة الثالثة.