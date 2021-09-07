تصفيات كأس العالم: الفوز حليف فرنسا والبرتغال وهولندا

حققت منتخبات فرنسا والبرتغال وهولندا انتصارات مهمة ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ضمن المجموعة الأولى، سحق البرتغاليون منتخب آذربيجان بثلاثية دون رد.

سجل الأهداف كلٌ من بيرناردو سيلفا وأندريه سيلفا وديوغو جوتا في الدقائق 26 و 31 و 75 على التوالي.

في المجموعة الرابعة، فاز منتخب فرنسا بطل العالم على ضيفه الفنلندي بهدفين نظيفين.

حمل الهدفان توقيعي أنتوان غريزمان في الدقيقتين 25 و 54.

هولندا تسحق تركيا في تصفيات كأس العالم

لحساب المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم، اكتسح منتخب هولندا ضيفه التركي بنتيجة 6-1.

تناوب على التسجيل للطواحين كلٌ من دافي كلاسين (1)، وممفيس ديباي (هاتريك في الدقائق 16 و 38 و 54)، وغوس تيل (80)، ودونيايل مالين (90).

وجاء هدف الأتراك الوحيد عن طريق جنكيز أوندر في الدقيقة 90.

ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب النرويج فوزاً كبيراً على ضيفه منتخب جبل طارق وهزمه 5-1.

سجل لأصحاب الأرض كريستيان ثورستفيدت (23)، وإيرلينغ هالاند (هاتريك في الدقائق 27 و 39 و 90)، وأليكساندر سورلوث (59)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر ريس ستيشي في الدقيقة 43.