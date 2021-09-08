تصفيات كأس العالم: انتصارات لإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا تتعادل

سحق منتخب إيطاليا ضيفه الليتواني بخماسية نظيفة ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 لقارة أوروبا.

ضمن المجموعة الثالثة، سحق الآتزوري بطل يورو 2020 ضيفه المتواضع بأهداف حملت تواقيع مويسه كين (هدفان)، وإدغاراس أوتكوس (بالخطأ في مرمى فريقه)، وجياكومو راسبادوري، وجيوفاني دي لورينزو.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب سويسرا مع مستضيفه الآيرلندي الشمالي دون أهداف.

في المجموعة الثانية، تغلب منتخب إسبانيا على مستضيفه الكوسوفي بهدفين نظيفين جاءا عن طريق بابلو سارابيا وفيران توريس.

وضمن المجموعة الخامسة، فاز منتخب بلجيكا على مستضيفه البيلاروسي بهدفٍ دون رد سجله دينيس برايت.

ولحساب المجموعة التاسعة، تعادل منتخب إنجلترا مع مستضيفه البولندي بهدفٍ لمثله.

سجل هاري كين للأسود الثلاثة، وعادل داميان زيمانسكي لأصحاب الأرض.

ضمن المجموعة العاشرة، اكتسح منتخب ألمانيا مستضيفه الآيسلندي برباعية دون رد تناوب على تسجيلها كلٌ من سيرج غنابري وأنتونيو روديغر وليروي ساني وتيمو فيرنر.