تصفيات كأس العالم: منتخب السعودية يهزم عمان والإمارات وسوريا تتعادلان

فاز منتخب السعودية على مستضيفه العُماني بهدفٍ دون رد على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي لحساب المجموعة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 42.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب أستراليا على مستضيفه الفيتنامي بنفس النتيجة، كما فاز منتخب اليابان على مستضيفه الصيني بهدفٍ دون رد أيضاً.

منتخب السعودية يتقاسم الصدارة مع أستراليا

ورفع فريق السعودية رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن المتصدر الأسترالي.

وضمن المجموعة الأولى، تعادل منتخب سوريا مع ضيفه الإماراتي بنتيجة 1-1 على ملعب الملك عبد الله الثاني في الأردن.

وضمن منافسات نفس المجموعة، حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على ضيفه اللبناني بهدفٍ نظيف.