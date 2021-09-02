تصفيات كأس العالم 2022: إيطاليا تتعادل وإسبانيا تخسر

شهدت المرحلة الافتتاحية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 مجموعة من المباريات التي أقيمت مساء الخميس.

ضمن المجموعة الثانية، حقق منتخب السويد فوزاً صعباً على ضيفه الإسباني بهدفين لهدف على ملعب فريندز آرينا.

جاء هدفا الفائز عن طريق أليكساندر إيساك (6)، وفيكتور كلايسون (57).

أما هدف الماتادور الوحيد فحمل توقيع كارلوس سولر باراغان في الدقيقة الخامسة.

لحساب المجموعة الثالثة، تعادل منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع ضيفه البلغاري بهدفٍ لمثله.

تقدم الآتزوري عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة 16، لكن آتاناس آلييف منح الفريق الضيف التعادل قبل نهاية الشوط الأول (39).

في المجموعة الخامسة، اكتسح منتخب بلجيكا ضيفه الإستوني بخمسة أهداف لاثنين.

سجل للشياطين الحمر هانس فاناكين (2)، وروميلو لوكاكو (هدفان في الدقيقتين 29 و 52)، وآكسيل فيتسيل (64)، وتوماس فوكيت (76).

أما هدفا الإستونيين فجاءا عبر ماتياس كايت (2)، وإيريك سورغا (83).

إنجلترا تسحق المجر ضمن تصفيات كأس العالم 2022

ضمن المجموعة التاسعة، اكتسح منتخب إنجلترا مستضيفه الهنغاري برباعية دون رد.

حملت الأهداف تواقيع كلٍ من رحيم ستيرلينغ (55)، وهاري كين (63)، وهاري ماغواير (69)، وديكلان رايس (87).

لحساب المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، تغلب منتخب ألمانيا على مستضيفه منتخب ليشتنشتاين بهدفين دون رد.

جاء الهدفان عن طريق تيمو فيرنر وليروي ساني في الدقيقتين 41 و 77 على التوالي.