تصفيات كأس العالم 2022: انتصارات للسعودية والإمارات واليابان

حقق منتخب السعودية انتصاراً جديداً في طريقه للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 وذلك على حساب ضيفه العُماني بهدف دون رد لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية.

ويدين الأخضر بهذا الانتصار لنجمه فراس البريكان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48.

في مباراة أخرى ضمن المجموعة الثانية، تغلب منتخب أستراليا على نظيره الفيتنامي برباعيةٍ دون رد.

ولحساب ذات المجموعة، حقق منتخب اليابان فوزاً مهماً على ضيفه الصيني بنتيجة 2-0.

المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022

فاز منتخب الإمارات على ضيفه السوري بهدفين نظيفين على ملعب آل مكتوم.

جاء الهدفان عبر كايو كانيدو ويحيى الغساني في الدقيقتين 43 و 70 على التوالي.

وتغلب منتخب إيران على ضيفه العراقي بهدف وحيد في المجموعة نفسها.

كما تفوق المنتخب الكوري الجنوبي على مستضيفه اللبناني بالنتيجة ذاتها.