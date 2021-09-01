تصفيات كأس العالم 2022: مصر تهزم أنغولا بهدفٍ وحيد

فاز منتخب مصر على ضيفه الأنغولي بهدفٍ دون رد على ملعب الدفاع الجوي لحساب المجموعة السادسة وفي افتتاح تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاء الهدف الوحيد عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب ليبيا على غريمه الغابوني بهدفين لهدف على ملعب شهداء بنينا.

جاء هدفا الأخضر عن طريق علي سلامة وسند الورفلي في الدقيقتين 27 و 90 على التوالي.

أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عبر أندريه بيوغو بوكو في الدقيقة 11.

ليبيا تتصدر بفارق الأهداف عن مصر

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن شقيقه الليبي المتصدر، فيما بقي رصيد الغابون خالياً من النقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الثالث، وبعده منتخب أنغولا متذيل المجموعة.