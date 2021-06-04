تصفيات كأس العالم 2022: منتخب الأرجنتين يتعادل مع تشيلي

تعادل منتخب الأرجنتين مع ضيفه التشيلي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب أونيكو مادري دي سيوداديس، في مدينة سانتياغو ديل آستيرو، في إطار مواجهات الجولة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

بهذه النتيجة رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 11 في وصافة ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، خلف البرازيل صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة قبل مواجهته أمام منتخب الإكوادور غداً السبت، بينما ارتفع رصيد تشيلي للنقطة 5 في المركز السادس.

تقدم ليونيل ميسي لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، ثم عادل أليكسيس سانشيز للضيوف بعد 11 دقيقة.

في الشوط الثاني، حرم القائم الأيسر لمرمى منتخب تشيلي، النجم ميسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة "بروفة" للقمة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كوبا أميركا في الأسابيع القليلة المقبلة، والتي نقلت من الأرجنتين وكولومبيا إلى البرازيل بسبب فيروس كورونا.

منتخب الأرجنتين يقدم مستويات جيدة تحت إشراف سكالوني

وتقدم الأرجنتين واحدة من أفضل التصفيات منذ مدة طويلة، حيث تحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، ولم تتلق كتيبة المدرب ليونيل سالكوني أي هزيمة حتى الآن.

أما تشيلي فلم تبدأ بصورة مثالية، حيث فازت في مباراة وحيدة وخسرت مواجهتين مع التعادل في واحدة، لتحتل المركز السادس بأربع نقاط وتُنصِّب مارتن لاساراتي مدرباً لها بعد ذلك.

في مباريات أخرى ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية، تعادل منتخبا أوروغواي وباراغواي دون أهداف، فيما سحق منتخب كولومبيا نظيره البيروفي بثلاثية دون رد.