تصفيات كأس العالم 2022: البرتغال تفوز وفرنسا وهولندا تتعادلان

شهدت ليلة الأربعاء عدة مواجهات قوية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أوروبا، أبرزها تعادل فرنسا بطلة العالم مع البوسنة والهرسك 1-1.

لحساب المجموعة الرابعة، تقاسم منتخبا فرنسا وضيفه البوسني نقاط مواجهتهما بتعادلهما بهدفٍ لمثله على ملعب لا ميناو.

تقدم الضيوف عن طريق المخضرم إيدين دجيكو في الدقيقة 36، وجاء التعادل بعد 4 دقائق عبر أنتوان غريزمان.

وأكمل الديوك المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 51 جراء طرد المدافع جولز كوندي.

رونالدو يقود البرتغال للتغلب على آيرلندا

فاز منتخب البرتغال بطل أوروبا بشق الأنفس على ضيفه الآيرلندي بهدفين لهدف على ملعب آلغارفي لحساب المجموعة الأولى.

وأهدر كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً لمانشستر يونايتد ركلة جزاء مبكرة لصاحب الضيافة في الدقيقة 15.

وتقدم الضيوف نهاية الشوط الأول بهدفٍ لجون إيغان.

لكن رونالدو عادل النتيجة لبرازيليي أوروبا في الدقيقة 89، قبل أن يسجل هدف الانتصار الثمين بعد لحظات.

النرويج تجبر هولندا على التعادل

فرض التعادل نفسه في لقاء منتخبي النرويج وضيفه الهولندي على ملعب يوليفال ضمن منافسات المجموعة السابعة.

منح المتألق إيرلينغ هالاند النرويجيين التقدم في الدقيقة 20، لكن دافي كلاسين عادل للطواحين بعد 17 دقيقة.

صربيا تكتسح قطر برباعية نظيفة

حقق منتخب صربيا فوزاً كاسحاً على نظيره القطري بنتيجة 4-0 على ملعب ناغيردي في المجر لحساب المجموعة الأولى.

جاءت الأهداف عبر خوخي بوعلام (2 بالخطأ في مرماه)، ولوكا يوفيتش (18)، ودوشان فلاهوفيتش (60)، ونيكولا ميلينكوفيتش (80).

ويشارك العنابي في تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا تحضيراً للبطولة التي سيستضيفها على أرضه.