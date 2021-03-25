تصفيات مونديال 2022: البرتغال تتغلب على آذربيجان

استهل منتخب البرتغال مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز على نظيره الآذربيجاني بهدفٍ دون رد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات.

جاء الهدف عن طريق ماكسيم ميدفيديف مدافع آذربيجان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36 .

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب صربيا على غريمه الآيرلندي بنتيجة 3-1.

بدأت آيرلندا التسجيل عن طريق آلان براون في الدقيقة 18، وعادل دوشان فلاوفيتش لصربيا في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني، سجل أليكساندر ميتروفيتش هدفين للمنتخب الصربي في الدقيقتين 69، 75، فيما سجل جيمس كولينز الهدف الثاني لأيرلندا في الدقيقة 86 .

وتصدر منتخب صربيا المجموعة بفارق الأهداف أمام نظيره البرتغالي.