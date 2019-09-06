تصفيات يورو 2020: إسبانيا وإيطاليا في طريقهما للنهائيات

وضع كل من المنتخب الإسباني ونظيره الإيطالي قدماً في النهائيات بتحقيقهما الفوز الخامس على التوالي، الأول على مضيفه الروماني 2-1، والثاني على مضيفه الأرميني 3-1 الخميس ضمن تصفيات يورو 2020.

وواصل المنتخبان انطلاقتهما القوية في التصفيات ولم يهدرا أي نقطة حتى الآن فعززت إسبانيا صدارتها للمجموعة السادسة بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديها السويد و7 نقاط أمام النروج الثالثة، ومثلها فعلت إيطاليا بفارق 3 نقاط أمام فنلندا و8 نقاط أمام البوسنة الثالثة.

ولم يكن فوز بطلي العالم سهلاً فإسبانيا، سيدة العالم عام 2010، كادت تدفع غالياً ثمن الفرص التي أهدرتها في الشوط الأول، في نهاية المباراة.

فيما احتاجت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات آخرها عام 2006، إلى قلب تخلفها أمام أرمينيا التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين.

وعلق سيرخيو راموس على معاناة منتخب بلاده قائلاً "يجب أن نستخلص العبر من هذه المباراة وأن نحسم النتيجة مبكراً".

وأضاف "فوزنا مستحق، لكن يجب أن نتعلم كيف نحسم النتيجة في مثل هذه المباريات وعدم الانتظار حتى الثواني الاخيرة بهذا الخوف من إهدار النقاط الثلاث".

وخاضت إسبانيا المباراة بقيادة روبرت مورينو الذي استلم المهمة مؤقتاً قبل أسابيع قليلة بدلاً من لويس إنريكي المتخلي عن منصبه في مارس بسبب مرض طفلته تشانا التي توفيت الاسبوع الماضي عن تسعة أعوام.

ووقف الجميع دقيقة صمت تكريماً لنجلة إنريكي قبل المباراة التي كانت إسبانيا الطرف الأفضل أغلب فتراتها واستحوذ لاعبوها على الكرة وكان بإمكانهم حسمها بفارق كبير خصوصاً في الشوط الأول لولا تألق حارس المرمى سيبريان تاتاروسانو، قبل أن تعاني في الدقائق الأخيرة خصوصاً بعد طرد قطب دفاعها وريال سوسييداد دييغو يورينتي في الدقيقة 79.

وكادت رومانيا تقلب الطاولة على إسبانيا في الدقائق الخمس الأخيرة لولا تألق حارس مرمى تشيلسي كيبا آريزابالاغا الذي أنقذ مرماه من هدفين محققين.

ومنح الحكم الألماني دينيتس أيتيكين ركلة جزاء لإسبانيا في الدقيقة 27 إر عرقلة داني سيبايوس، المعار من ريال مدريد إلى آرسنال، داخل المنطقة فانبرى لها القائد راموس على يسار الحارس (17). وهو الهدف الـ 21 لراموس في 166 مباراة دولية وبات على بعد مباراة واحدة لمعادلة الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية الذي يملكه زميله السابق في النادي الملكي الحارس إيكر كاسياس.

كما هو الهدف الرابع لراموس في التصفيات، وهو هداف منتخب بلاده بها. وعززت إسبانيا تقدمها مطلع الشوط الثاني إثر هجمة منسقة أنهاها باكو آلكاسير داخل المرمى الخالي من مسافة قريبة بعد تمريرة من جوردي آلبا (47).

وقلص مهاجم ديبورتيفو لا كورونيا أندوني الفارق لرومانيا برأسية من مسافة قريبة (59).

وضمن المجموعة ذاتها، فازت السويد على مضيفتها جزر فارو باربعة اهداف لألكساندر إسحاق (12 و15) وفيكتور لينديلوف (23) وروبن كايسون (41)، والنروج على مالطا بهدفين نظيفين سجلهما ساندر بيرغ، وجوشوا كينغ.

وقلبت إيطاليا تخلفها أمام مضيفتها أرمينيا المنقوصة عدديا إلى فوز ثمين 3-1. وكانت أرمينيا البادئة بالتسجيل عبر ألكسندر كارابيتيان (11) الذي طرده الحكم في الدقيقة الاولى من الوقت البدل الضائع للشوط الاول (45+1)، وردت إيطاليا بثلاثية تناوب على تسجيلها مهاجم تورينو أندريا بيلوتي (28) والبديل لاعب وسط روما لورنتسو بيليغريني (77) وحارس مرمى أصحاب الأرض أرام أيرابيتيان (80 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وشاركت إيطاليا بتشكيلة متجددة شابة حصلت على دعم من المدرب روبرتو مانشيني للتأهل إلى النهائيات بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وغاب عن الآتزوري قلب الدفاع جيورجيو كييليني (35 عاماً) بعد تعرضه لإصابة قوية في ركبته ستبعده عدة أشهر.

وافتتحت أرمينيا التسجيل عندما خطف تيغران بارزيغيان الكرة إثر تمريرة خاطئة من مهاجم فيورنتينا فيديريكو كييزا ليجتاز أكثر من نصف الملعب ويمرر إلى المتحرك ألكسندر كارابيتيان الذي سدد كرة من داخل المنطقة عجز الحارس جيانلويجي دوناروما عن صدها (11).

وأدركت إيطاليا التعادل بفضل تمريرة عرضية من إيمرسون من الجهة اليسرى علت الجميع ووصلت إلى أندريا بيلوتي المتربص أمام المرمى فحولها بسهولة إلى الشباك (28).

وطرد الحكم صاحب الهدف كارابيتيان لتلقيه الإنذار الثاني بعدما استخدم مرفقه في صراع هوائي مع القائد ليوناردو بونوتشي (45+1).

وضغط رجال المدرب مانشيني لخطف النقاط الثلاث في الشوط الثاني، ووسط العديد من الهجمات استغل المنتخب الضيف واحدة بفضل رأسية من البديل بيليغريني بعد تمريرة في العمق من بونوتشي (77)، قبل أن يضيف المنتخب الإيطالي الهدف الثالث عندما تلقى بيلوتي كرة داخل المنطقة من البديل ستيفانو سينسي فسددها قوية زاحفة اصطدمت بأسفل القائم الأيسر وارتدت من ظهر الحارس إلى الشباك (80).

وفي المجموعة ذاتها، فازت فنلندا على اليونان بهدف وحيد سجله تيمو بوكي من ركلة جزاء (52).

وتقدمت البوسنة والهرسك إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعدما أكرمت وفادة ضيفتها ليشتنشتاين بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها عامر غوجاك (11 و89) وأندرياس مالين خطأ في مرمى فريقه (80) وإيدين دجيكو (85) وإدين فيسكا (87).

وفي المجموعة الرابعة، أنقذ ديفيد ماكغولدريك جمهورية آيرلندا من الخسارة الأولى بإدراكه التعادل (85) في مرمى سويسريا التي تقدمت عبر فابيان شار (74).

ورفعت آيرلندا رصيدها إلى 11 نقطة بفارق 3 نقاط امام الدنمارك التي تغلبت على جبل طارق 6-صفر، علماً بأنها خاضت مباراة أقل من آيرلندا.