تصفيات يورو 2024: إسبانيا تسحق النرويج وويلز تجبر كرواتيا على التعادل

البوابة - سحق منتخب إسبانيا ضيفه النرويجي بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي جرت بينهما ليلة السبت على أرضية ملعب لا روزاليدا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

حملت الأهداف تواقيع كلٍ من داني أولمو (13)، والبديل خوسيلو (هدفان) في الدقيقتين 84 و 85.

وفي لقاء آخر، تعادل منتخب كرواتيا مع ضيفه الويلزي بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاديون بولود.

جاء هدف الكروات عن طريق أندريه كراماريتش في الدقيقة 28، وعادل نايثان برودهيد للويلزيين في الدقيقة 90+3.

وفي مواجهات أخرى، تغلب منتخب تركيا على مستضيفه الآرميني بهدفين لهدف، وسحق منتخب سويسرا مستضيفه البيلاروسي بخماسية دون رد، وتفوق منتخب اسكتلندا على ضيفه القبرصي بثلاثيةٍ دون رد، وهزم منتخب رومانيا مستضيفه الآندوري بنتيجة 2-0.