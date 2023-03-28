تصفيات يورو 2024: إسبانيا تسقط أمام اسكتلندا وكرواتيا تتفوق على تركيا

البوابة - سقط منتخب إسبانيا أمام مستضيفه الاسكتلندي بهدفين دون رد ليلة الثلاثاء في اللقاء المثير الذي جمعهما على أرضية ملعب هامبدن بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة يورو 2024.

جاء هدفا المباراة عن طريق لاعب خط وسط مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي في الدقيقتين 7 و 51.

ورفع منتخب اسكتلندا رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط جعلته ينفرد في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب إسبانيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ضمن نفس المجموعة، تعادل منتخب جورجيا مع ضيفه النرويجي 1-1.

كرواتيا تتفوق على تركيا

بدوره، تغلب المنتخب الكرواتي على مستضيفه التركي بالنتيجة ذاتها في المباراة التي أقيمت على ملعب بورسا آتاتورك لحساب المجموعة الرابعة.

حمل الهدفان توقيعي لاعب خط وسط تشيلسي ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقتين 20 و 45+4.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده بهذا الانتصار إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب ويلز صاحب الصدارة الذي فاز على لاتفيا بنتيجة 1-0.

فيما بقي رصيد منتخب تركيا ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الثالث.