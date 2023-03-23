تصفيات يورو 2024: إنجلترا تهزم إيطاليا و رونالدو يصنع التاريخ مع البرتغال

البوابة - سقط منتخب إيطاليا على أرضه أمام ضيفه وخصمه اللدود الإنجليزي بهدف لاثنين على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا ليلة الخميس في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

جاء هدفا الفائز عن طريق ديكلان رايس (13)، وهاري كين (44 من ركلة جزاء).

فيما سجل الشاب ماتيو ريتيغي هدف بطل يورو 2020 الوحيد في الدقيقة 56.

وأكمل الضيوف اللقاء بنقصٍ عددي منذ الدقيقة 80 إثر تلقي الظهير الأيسر لوك شو البطاقة الصفراء الثانية.

رونالدو يقود البرتغال لاكتساح ليشتنشتاين

في لقاء آخر ضمن التصفيات، سحق المنتخب البرتغالي ضيفه منتخب ليشتينشتاين برباعيةٍ دون رد على ملعب جوزيه آلفالادي.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من جواو كانسيلو (8)، وبيرناردو سيلفا (47)، والقائد كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في الدقيقتين (51 من ركلة جزاء)، و63.

وبات "الدون" أكثر اللاعبين مشاركة دولياً في التاريخ برصيد 197 مباراة مع منتخب بلاده بعد تخطي الكويتي بدر المطوع.

كما بات في رصيده 118 هدفاً مع البرتغال وهو الأعلى لأي لاعب على مستوى التهديف دولياً في التاريخ ليواصل تحقيق الإنجازات غير المسبوقة رغم وصوله إلى عامه الـ 38.