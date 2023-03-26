تصفيات يورو 2024: رونالدو يقود البرتغال لاكتساح لوكسمبورغ

البوابة - حقق منتخب البرتغال انتصاراً كاسحاً على مستضيفه اللوكسمبورغي بسداسيةٍ دون رد ليلة الأحد في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

حملت الأهداف تواقيع كلٍ من كريستيانو رونالدو (هدفان) في الدقيقتين 9 و 31، وجواو فيليكس (15)، وبيرناردو سيلفا (18)، وأوتافيو (77)، ورافاييل لياو (89).

وفي لقاء آخر لحساب المجموعة الثالثة، فاز منتخب إنجلترا على ضيفه الأوكراني بهدفين نظيفين سجلهما هاري كين (37)، وبوكايو ساكا (40).

وضمن المجموعة الثالثة أيضاً، تغلب منتخب إيطاليا على مستضيفه المالطي بهدفين سجلهما ماتيو ريتيغي وماتيو بيسينا في الدقيقتين 15 و 27 على التوالي.