تصفيات يورو 2024: رونالدو يقود البرتغال للفوز على آيسلندا وبلجيكا تسحق إستونيا

حقق منتخب البرتغال فوزاً ثميناً وصعباً على مستضيفه الآيسلندي بهدفٍ دون رد ليلة الثلاثاء في اللقاء الذي جمعهما لحساب المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

جاء هدف الانتصار عن طريق النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89.

وهذه هي المشاركة رقم 200 دولياً لـ "صاروخ ماديرا" ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الإنجاز.

واستفاد "برازيليو أوروبا" من طرد ويليوم ثور ويلومسون قبل الهدف بـ 8 دقائق، ليكمل صاحب الضيافة المواجهة بنقص عددي.

بهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن المنتخب السلوفاكي ثاني الترتيب.

فيما بقي رصيد منتخب آيسلندا ثابتاً عند 3 نقاط في المركز الرابع.

لحساب المجموعة السادسة، سحق منتخب بلجيكا مستضيفه الإستوني بثلاثيةٍ دون رد.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من روميلو لوكاكو (هدفان) في الدقيقتين 37 و 40، ويوهان باكايوكو (90).

رفع المنتخب البلجيكي رصيده بهذا الانتصار إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن غريمه النمساوي صاحب الصدارة الذي خاض مباراة إضافية.

فيما تجمد رصيد منتخب إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع وقبل الأخير.