تصفيات يورو 2024: فرنسا تقهر آيرلندا وهولندا تسحق جبل طارق

البوابة - تفوق منتخب فرنسا على مستضيفه الآيرلندي بصعوبة بهدفٍ نظيف ليلة الاثنين في المباراة التي جمعتهما على ملعب آفيفا ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ويدين الفرنسيون بهذا الانتصار للظهير بينجامان بافارد الذي وقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50.

ضمن المجموعة ذاتها، استعاد منتخب هولندا بعضاً من توازنه بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام المنتخب الفرنسي برباعيةٍ دون رد، بتحقيق انتصار مهم على ضيفه منتخب جبل طارق بنتيجة 3-0.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من ممفيس ديباي (23)، ونايثان آكي (هدفان) في الدقيقتين 50 و 82.

فرنسا تبتعد في صدارة المجموعة

بهاتين النتيجتين، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما بات رصيد منتخب هولندا 3 نقاط ليرتقي بدوره إلى المركز الثالث.