تصفيات يورو 2024: فرنسا تكتسح هولندا وبلجيكا تسحق السويد

البوابة - اكتسح منتخب فرنسا ضيفه الهولندي برباعيةٍ دون رد ليلة الجمعة على ملعب دو فرانس ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من أنتوان غريزمان (2)، ودايو أوباميكانو (8)، وكيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 21 و 88.

وفي لقاء آخر، سحق منتخب بلجيكا مستضيفه السويدي بثلاثيةٍ نظيفة على أرضية ملعب فريندز آرينا في ستوكهولم.

وسجل الأهداف النجم روميلو لوكاكو في الدقائق 35 و 49 و 83.

يذكر أن المباراة شهدت مشاركة الهداف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي تم الزج به في الدقيقة 73.

في مواجهات أخرى، حقق منتخب النمسا فوزاً كبيراً على ضيفه الآذربيجاني بنتيجة 4-1، وفاز منتخب صربيا على ضيفه الليتواني بهدفين دون رد، وتفوق منتخب جمهورية التشيك على ضيفه البولندي بنتيجة 3-1.