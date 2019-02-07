تصنيف فيفا: لا تغيير على ترتيب المنتخبات الأفضل في العالم

منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات وذلك عن شهر يناير الماضي.

وشهد التصنيف استمرار بلجيكا في الصدارة، فيما لم تحدث تغييرات في باقي المراكز.

واستمر ترتيب أول 10 منتخبات كما هو من قبل دون أي تغييرات وذلك بسبب عدم مشاركة هذه الدول في أي مباراة خلال الفترة الماضية.

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وحقق منتخب قطر أفضل ارتقاء في التصنيف، إذ وصل للمركز الـ 55 عالمياً وارتقى 38 مركزاً وذلك بعد تحقيقه لقب كأس آسيا.

أما منتخب كوريا الشمالية فحقق أسوأ تراجع بـ 12 مركزاً ليصل إلى المركز 121.

يذكر أنّ هذا أفضل تصنيف للعنابي في تاريخه.