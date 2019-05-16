تضارب التقارير يضاعف الشكوك حول مستقبل نيمار

يتردد اسم نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا بقوة في سوق انتقالات اللاعبين، ويتصدر قائمة اهتمامات أكبر الأندية الأوروبية.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد الغموض الذي يلف مستقبل نيمار بقوة مع باريس سان جيرمان، بعد تضارب الأنباء حول موقف البرازيلي، ل اسيما بعد فشل الفريق الفرنسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وتعرضه لعقوبة بسبب تصرفه مع أحد المشجعين.

نيمار باقٍ

بدورها، قالت شبكة “آر إم سي سبورت” الفرنسية أن نيمار دا سيلفا لا ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأوضح المصدر أن النجم البرازيلي يتطلع لمواصلة مسيرته مع بطل الدوري المحلي، لأنه يدرك المسؤولية التي تضعها عليه إدارة النادي، من أجل اعتلاء منصات التتويج، وخاصة القارية منها.

ويعد نيمار أحد الأعمدة الأساسية في مشروع باريس سان جيرمان، إذ تُعول الإدارة والجماهير داخل وخارج فرنسا على تألقه مثلما حصل معه مع فريقه السابق برشلونة.

مؤشر للرحيل

من جهة أخرى، أورد موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي أنه كلما مر الوقت، سيصبح من الصعب جداً على باريس سان جيرمان الحفاظ على نيمار، وأضاف أنه ليس من السهولة بالمرة على الفريق الباريسي أن يرفض عرضاً بقيمة 300 مليون يورو للتخلي عن خدمات البرازيلي.

وتابع المصدر أن رحيل داني ألفيش المتوقع عن باريس سان جيرمان في الأسابيع المقبلة، ربما يعتبر مؤشراً على رحيل نيمار بدوره، لأن ألفيش هو صديق نيمار المُفضل داخل وخارج المستطيل الأخضر.