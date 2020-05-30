تطورات جديدة في صفقة انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن تعاقد ريال مدريد مع بول بوغبا سيخلق عدة مشاكل بين لاعبي النادي الملكي، خاصة الثنائي سيرخيو راموس وكاسيميرو.

ويعتبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أشد المعجبين بمواطنه الفرنسي، بعدما حاول التعاقد معه مطلع الموسم الجاري لكن مانشستر يونايتد رفض ذلك.

وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من أن صفقة مبادلة بوغبا ستشمل عدد من لاعبي ريال مدريد الذي يسعى لتقليص قائمته المتضخمة المكونة من 36 لاعباً مع عودة جميع اللاعبين المعارين في الصيف، إلا أن أجر صاحب الـ 27 عاماً لا يزال عقبة ضخمة.

ويخشى ريال مدريد من حالة الاستياء المتوقعة في غرفة الملابس، إذا طلبوا من لاعبيهم تقديم تضحيات مالية وتخفيض عقودتهم نتيجة الأزمة المالية حيث تأثر النادي بتفشي فيروس كورونا.

ويتقاضى بوغبا راتباً يبلغ 15 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد مع مانشستر يونايتد، وسيكون من المستحيلات موافقة فلورنتينو بيريز على منحه هذا الراتب في ريال مدريد.

ويقترب النادي من الإعلان عن تجديد عقد كاسيميرو أحد ركائزه الأساسية حتى عام 2023. بينما لم تتحرك الإدارة بعد للتفاوض مع القائد سيرخيو راموس الذي سينتهي عقده في 2021.

وأكدت الصحيفة أن راموس وكاسيميرو سيقودان الشكاوي في غرفة الملابس إذا قام ريال مدريد بضم بوغبا ومنحه أعلى راتب في الفريق.