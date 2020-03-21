تطورات غير متوقعة في مستقبل أشرف حكيمي

رغم الأزمة التي يعيشها العالم وتوقف المنافسات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، إلا أن ذلك لم يمنع مختلف الأندية العالمية من بداية التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية.

يعد ملف النجم أشرف حكيمي، من أبرز الملفات المنتظر معالجتها في ريال مدريد عند تحديد موعد فترة الانتقالات الصيفية، التي من المنتظر أن تكون استثنائية هذه المرة، بحكم وجود احتمال كبير في استكمال الدوريات المتوقفة خلال الصيف.

وكشف الصحافي الإيطالي نيكولو سيرا، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عن تطورات جديدة تخص مستقبل حكيمي الذي من المنتظر أن تنتهي إعارته مع بوروسيا دورتموند التي استمرت لعامين في يونيو المقبل.

وأكد الصحافي ذاته أن نجم منتخب المغرب سيعود إلى ريال مدريد بداية من الموسم الجديد، حتى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل أن الرئيس فلورينتيو بيريز يتجه لتجديد عقد النجم الشاب إلى صيف عام 2025، وهو الذي ينتهي العام المقبل.

كما أن إدارة الملكي معجبة كثيراً بالتطور الذي حققه حكيمي مع دورتموند حتى أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه، ومنه سيكون أحسن خيار لتعويض الظهير الأيمن، داني كارفاخال.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت أن إدارة دورتموند باتت مستسلمة لرحيل حكيمي (21 عاماً)، وهو ما جعلها تعقد اتفاقاً مبدئياً مع ظهير باريس سان جيرمان، توماس مونييه، من أجل خلافته بداية من الموسم الجديد.