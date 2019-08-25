تطور جديد في علاقة نيمار مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير أن النجم نيمار دا سيلفا، يسعى لإنهاء حربه مع باريس سان جيرمان في ظل تردد الأنباء حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن توتراً يحيط بنيمار لأن وضع الدولي البرازيلي في سوق الانتقالات يزداد تعقيداً، وذلك قبل 10 أيام فقط من نهايته بشكل رسمي.

وأبرزت أن سان جيرمان رفض حتى الآن جميع العروض المقدمة من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وسيكون الأسبوع الحالي لنيمار معقداً، سواء بحال خوضه اللقاء أمام تولوز أم لا، إذ سيتم إطلاق هتافات ضده في كلتا الحالتين.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه في حال مشاركة المهاجم البرازيلي، فإنه قد يقنع جماهير النادي الباريسي.

وأكدت “ليكيب” أن هناك تحسناً في علاقة نيمار مع سان جيرمان، حيث ظهرت علامات سلام مؤخراً بين الطرفين، لتتوقف حالة الحرب التي بدأت مع نهاية الموسم الماضي.

وشددت الصحيفة على أن الحوار بين الجانبين بات يجري “بشكل مهذب”.