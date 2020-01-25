تعادل بطعم الخسارة لتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

خطف ساوثهامبتون تعادلاً عادلاً من مستضيفه توتنهام بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي جمعتهما في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم هيونغ مين سون لسبيرز في الدقيقة 58، وبدأ بعدها أصحاب الأرض في السيطرة على المجريات وأضاعوا عدداً كبيراً من الفرص السهلة.

لكن الدقيقة 88 شهدت هدف التعادل عن طريق سفيان بوفال بطريقة رائعة، ليحرم فريق المدرب جوزيه مورينيو من ثأره الذي كان على وشك التحقق بالفعل.

وكان ساوثهامبتون قد انتصر على توتنهام مؤخراً على ملعب ساينت جيمس بارك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وشهدت إصابة هاري كاين قائد الفريق اللندني.

وعلى الرغم من أن توتنهام كان الأفضل في الشوط الأول، لكن الآية انقلبت تماماً في الشوط الثاني، حيث كان فريق المدرب رالف هازنهوتل بمقدوره التقدم وإحراز أكثر من هدف لولا غياب الحظ والتوفيق، مما جعل التعادل نتيجة عادلة.

بهذه النتيجة، سيضطر الفريقان لإعادة المباراة مجدداً على ملعب توتنهام في لندن مما يشكل نبأ سيئاً للطرفين بسبب ازدحام جدولهما.