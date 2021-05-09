تعادل ريال مدريد وإشبيلية يشعل المنافسة على لقب الليغا

تعادل ريال مدريد مع ضيفه إشبيلية 2-2 بشق الأنفس في اللقاء الذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني.

جاء هدفا الملكي عن طريق ماركو آسينسيو (67)، ودييغو كارلوس (90 بالخطأ في مرمى فريقه).

فيما حمل هدفا الفريق الأندلسي توقيعي فيرناندو ريجيس (22)، وإيفان راكيتيتش (78 من ركلة جزاء).

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وبنفس رصيد غريمه برشلونة ثالث الترتيب لتشتعل المنافسة على اللقب.

كما رفع إشبيلية رصيده بدوره إلى 71 نقطة في المركز الرابع ليبقي على آمال ضعيفة للغاية في المنافسة على اللقب.