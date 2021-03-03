تعادل مخيب لمانشستر يونايتد مع كريستال بالاس

واصل مانشستر يونايتد تحقيق النتائج المخيبة بتعادله مع مستضيفه كريستال بالاس دون أهداف في لقاء ممل ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

كما رفع كريستال بالاس رصيده بدوره إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلتقي يونايتد مع مستضيفه سيتي في ديربي مانشستر المرحلة القادمة يوم الأحد، قبل أن يستضيف ميلان يوم الخميس في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

يذكر أن هذا هو التعادل السلبي الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد في جميع المسابقات.