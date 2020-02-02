تعادل مخيب لميلان على أرضه مع فيرونا

وقع ميلان في فخ التعادل مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

سيطر الروسونيري بشكل واضح على مجريات الشوط الأول، لكن فيرونا ظهر في عدة لقطات خطيرة قبل مرور النصف ساعة الأولى.

وسجل الضيوف الهدف الافتتاحي عن طريق دافيدي فاراوني بتمريرة من ماتيا زاكايني الذي رفع عرضية خطرة في منطقة الجزاء تعامل معها فاراوني بشكل رائع وتركها تتهادى في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما في الدقيقة 13.

كاد فيرونا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 بعد تسديدة من ماراش كومبولا مرت بجوار القائم.

وجاء التعادل لصاحب الأرض عن طريق هاكان تشالهانوغلو الذي سدد ركلة ثابتة رائعة في الدقيقة 29 معلناً عن التعادل.

واقترب ميلان من التقدم في النتيجة عن طريق آليسيو رومانيولي في الدقيقة 37 حين سدد كرة قوية من لمسة واحدة بعد ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيمن.

تبادل الفريقان السيطرة مع بداية الشوط الثاني حيث اقترب جياكومو بونافينتورا من التسجيل لميلان في الدقيقة، 49 ومن بعده اقترب دراكو لازوفيتش من التسجيل لفيرونا في الدقيقة 52 برأسية ردها القائم الأيسر لمرمى الروسونيري.

وأشهر حكم المواجهة البطاقة الحمراء في وجه سفيان مرابط في الدقيقة 68 ليكمل الضيوف المواجهة بـ 10 لاعبين، لكن صاحب الأرض فشل في استغلال النقص العددي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذه النتيجة، وصل ميلان للنقطة 32 في المركز الثامن بعدما كان قد مر بسلسلة انتصارات أمام كالياري وأودينيزي وبريشيا.

في المقابل، رفع فيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.