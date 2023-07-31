تعاقد باريس مع ديمبيلي يسهل انتقال مبابي لريال مدريد

أكد موقع "مدريد يونيفرسال" أن تعاقد باريس سان جيرمان المتوقع مع عثمان ديمبيلي سيفسح المجال أمام رحيل كيليان مبابي صوب ريال مدريد.

وجاءت الأنباء المفاجئة في الساعات الأولى من يوم الاثنين كاشفة عن موافقة ديمبيلي جناح برشلونة على البنود الشخصية مع النادي الباريسي.

وبات من شبه المؤكد أن يدفع سان جيرمان الـ 50 مليون يورو المطلوبة لفسخ عقد اللاعب مع البارسا خلال الساعات القليلة القادمة.

وبما أن بطل الليغ 1 سيضم أخيراً بديلاً لمبابي، سيصبح التخلي عن الأخير أكثر سهولة شريطة توفير ريال مدريد الذي ارتبط اسمه مراراً بالمهاجم للمبلغ المطلوب من أجل إتمام التعاقد.

وقال الموقع أنه من المتوقع أن يحسم ريال الصفقة بحلول الأسبوع الثاني من شهر أغسطس القادم، مع أن الكثير من التفاصيل ستبقى معلقة لفترة أطول على الأغلب.

وستنتهي بالتالي رحلة مبابي في العاصمة الفرنسية والتي استمرت لـ 5 أعوام سيبدأ بعدها تجربة جديدة في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

أما ديمبيلي، فيشكل رحيله عن برشلونة نهاية لحقبة استمرت لـ 6 أعوام.