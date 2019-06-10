تعاقد باريس مع غريزمان يقرب مبابي من ريال مدريد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية الاثنين أن باريس سان جيرمان سيكون الخيار البديل لمهاجم أتلتيكو مدريد أنتوان غريزمان بحال فشل محاولات انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

وقالت صحيفة "آس" أن انتقال الفرنسي لباريس سان جيرمان سيفتح الباب أمام النجم الصاعد كيليان مبابي للرحيل إلى ريال مدريد، حيث يتطلع الشاب إلى دور أكبر في المستقبل سواء مع النادي الباريسي أو مع نادٍ آخر، حسبما صرح هو الأيام الماضية.

وقال مبابي في تصريحاته: "أعتقد أنه حانت لحظة تحمل مسؤولية أكبر، ربما يكون ذلك مع باريس سان جيرمان الذي أشعر بالسعادة معه أو في مكان أخر مع مشروع جديد".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن علاقة مبابي مع زميله نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان يشوبها التوتر نظراً للفارق الكبير بين المميزات، سواء المادية أو المعنوية، التي يتمتع بها كلا اللاعبين في النادي الفرنسي.

وأكدت "آس" أن رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد لا يشوبها أي شك، واستندت في هذا الصدد على تصريحات المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، أوناي إيمري، الذي قال: "علينا أن نقنعه بالبقاء بزيادة راتبه لأنه يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد".

على الجانب الأخر، يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لضم مبابي خلال العامين القادمين، حيث قرر أن يستعين في هذا الصدد بنفس استراتيجيته التي مكنته من الحصول على خدمات إيدين هازارد.

يشار إلى أن ريال سعى وراء إنهاء صفقة ضم هازارد لصالحه طوال عامين، وكان ذلك من خلال محاولاته لإثناء الدولي البلجيكي عن التوقيع على عقود جديدة مع تشيلسي ومن ثم ضمه بمقابل مادي أقل كلفة في أخر موسم له مع الفريق اللندني.

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2023، لكن ريال مدريد يسعى إلى الحصول على خدمات المهاجم قبل هذا الوقت بعامين على أقصى تقدير وتحديداً في 2021، حيث ستكون حينها إدارة باريس سان جيرمان قد أدركت أن اللاعب لن يمدد عقده مما يعني أن بيعه في ذلك الوقت سيعود عليها بمكاسب مادية أفضل من تركه يرحل بلا مقابل.