تعاقد ريال مدريد مع مبابي يمهد لرحيل هازارد

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن ريال مدريد يفضل ضم كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والتضحية بجناحه الحالي إيدين هازارد.

وأكد التقرير أن ريال مدريد يفضل مبابي على جميع الخيارات الأخرى، وسيكون له أسبقية التعاقد خاصة وأنه صاحب سن صغير وسيفيد النادي لفترة طويلة.

ومن المحتمل أن يكتب مثل هذا التعاقد نهاية مسيرة النجم إيدين هازارد مع الملكي، خاصة وأنه لم يوفق حتى الآن في فرض نفسه بسبب إصابته المتكررة.

ارتبط مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية هذا العام مع انتهاء عقده مع الباريسي صيف عام 2022.

بدوره، وصل هازارد إلى مدريد مقابل 150 مليون جنيه استرليني من تشيلسي صيف عام 2019.

واختير هازارد ليكون أول لاعب مهاجم في لوس بلانكوس منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018، لكن الإصابات جعلت اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً يغيب عن 40 مباراة للفريق خلال موسمين.