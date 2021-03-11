تعاقد سان جيرمان المحتمل مع ميسي وأغويرو يهدد مبابي

كشفت تقارير فرنسية عن تردد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من تجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان نهاية الموسم القادم، ويرغب النادي الفرنسي في إغلاق هذا الملف قبل السوق الصيفي لتحديد ما إذا كان سيطرح النجم الشاب للبيع أم سيبقيه حتى نهاية عقده.

ووفقاً لوسائل الإعلام، تتعلق مخاوف مبابي بإمكانية وصول الثنائي سيرجيو أغويرو وليونيل ميسي في الصيف.

وينتهي عقدا أغويرو وميسي مع مانشستر سيتي وبرشلونة على التوالي مع نهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمهما بالفعل بالانتقال لباريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن “خطة الهيمنة الأرجنتينية” المحتملة، التي تتمثل بوجود الثنائي ميسي وأغويرو إلى جانب مواطنيهم آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وماورو إيكاردي، بالإضافة إلى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، من شأنها أن تحكم سيطرتهم تماماً على غرفة خلع الملابس، وهو ما يخشاه مبابي وممثلوه.

ويعتبر ريال مدريد أكثر الأندية اهتماماً بضم مبابي، لذلك يأمل الميرنغي ألا يجدد اللاعب عقده مع سان جيرمان.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه لن يتخذ قراراً بشأن مستقبل الهداف التاريخي أغويرو حتى انتهاء الموسم.

وخاض مهاجم منتخب الأرجنتين 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة، وشارك صاحب الـ 32 عاماً أساسياً لأول مرة خلال أربعة أشهر في فوز سيتي 2–1 على ويست هام يونايتد بالدوري الشهر الماضي، لكنه ظل على مقاعد البدلاء دون الاستعانة به أمام ولفرهامبتون واندرارز ومانشستر يونايتد.

وسينتهي عقد أغويرو، الذي انضم إلى مانشستر سيتي من أتلتيكو مدريد في 2011، بنهاية الموسم الجاري، وقال غوارديولا أن مفاوضات العقد الجديد ستتأجل للصيف.