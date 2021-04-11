تعثرات أتلتيكو مدريد تستمر بالتعادل مع ريال بيتيس

تعثر أتلتيكو مدريد مرة أخرى، وهذه المرة بتعادل في ملعب بينيتو فيامارين بهدف لمثله مع ريال بيتيس، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

دخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو منقوص من عدد كبير من نجومه في مقدمتهم الهداف لويس سواريز وزميله ماركوس يورينتي.

لكن هذا لم يمنع كتيبة دييغو سيميوني من إحراز هدف المقدمة مبكراً في الدقيقة الخامسة عبر يانيك فيريرا كاراسكو.

بدورها، لم تستسلم كتيبة المدرب مانويل بيليغريني، وتمكنت من العودة في النتيجة عبر لاعب برشلونة السابق كريستيان تييو في الدقيقة العشرين.

وتلقى سيميوني نبأ سيئاً آخر صعّب من مهمة فريقه في المباراة بإصابة جواو فيليكس وخروجه بعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يحافظ أتلتيكو مدريد على صدارته برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة.

أما ريال بيتيس فارتفع رصيده إلى النقطة 47 في المركز السادس بالتساوي مع ريال سوسييداد.