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تعثر مفاوضات انتقال ماندجوكيتش إلى مانشستر يونايتد

منشور 08 آب / أغسطس 2019 - 04:07
ماريو ماندجوكيتش
ماريو ماندجوكيتش

تعثرت المفاوضات بين ماريو ماندجوكيش مهاجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد، بعد أن فشل كلا الطرفين في التوصل إلى إتفاق لإتمام الصفقة بسبب مطالب البيانكونيري.

أشارت مصادر صحيفة "تايمز" البريطانية أن فريق السيدة العجوز اشترط الحصول على 14 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن الدولي الكرواتي السابق وهو ما قوبل بالرفض من قبل الشياطين الحمر.

يذكر أن ماندجوكيتش لعب دوراً رئيسياً مع يوفي خلال حقبة المدرب السابق ماسيميليانو آليغري، إلا أن دوره بات ثانوياً تحت إشراف المدير الفني الجديد ماوريتسيو ساري.

كلمات دالة:ماريو ماندجوكيتشيوفنتوسمانشستر يونايتد

Via SyndiGate.info


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