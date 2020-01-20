تعثر مفاوضات تجديد عقد نوير مع بايرن ميونيخ

كشفت تقارير ألمانية، عن وجود أكثر من عقبة في مفاوضات بايرن ميونيخ مع وكيل أعمال نجمه مانويل نوير، لإقناعه بتمديد عقده مع النادي.

ويرغب البافاري في تأمين مستقبل الدولي الألماني، وذلك قبل دخوله موسمه الأخير في عقده الممتد حتى منتصف العام القادم.

ووفقاً لما هو متداول، فإن حارس المانشافت الأول لم يوافق بعد على تجديد عقده مع النادي، وذلك لأكثر من سبب، أولهم إصراره على المساواة مع هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الراتب السنوي.

ويتقاضى الدولي البولندي نحو 20 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما يريده نوير قبل الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة البنود الشخصية في عقده الجديد.

وتذكر التقارير أن الإدارة البافارية تخطط للتوقيع معه نوير لعامين إضافيين في عقده، بينما يطمع صاحب الشأن في مدة أطول من عام 2023.

أما السبب الثاني، فهو اعتراض الحارس المخضرم على فكرة التعاقد مع حارس شالكه أليكساندر نوبل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، وذلك لرفضه مبدأ المداورة، أو حتى الجلوس على مقاعد البدلاء في أي مباراة، طالما كان لائقاً.

ويدرك نوير أن الحارس الشاب سيأتي إلى آليانز آرينا الموسم القادم، ليتناوب معه على الأقل في 15 مباراة على مدار الموسم لكلٍ منهما، وهو الأمر الذي يرفضه نوبل.

ويخوض عملاق الحراسة الألمانية موسمه التاسع بين جدران بايرن منذ قدومه من شالكه عام 2011، وخلال هذه الفترة دافع عن القميص في 364 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 27 مباراة هذا الموسم.