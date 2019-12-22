تعرض منزل زيدان للسرقة مجدداً

تعرض منزل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الموجود في مدينة آلميريا الإسبانية إلى السرقة مساء الجمعة.

ويستعد "زيزو" لقيادة الملكي أمام أتلتيك بلباو في اللقاء الأخير في 2019 قبل عطلة عيد الميلاد.

وقالت إذاعة "كادينا سير" أن زيدان يمتلك منزلاً في مدينة آلميريا تعرض للسرقة دون الكشف عن حجم المسروقات، إلا أن الخبر السار عدم وجود أي فرد من عائلته هناك وقت الاقتحام.

وأوضحت أن أحد الجيران لاحظ وجود فوضى في حديقة المنزل مما دفعه لإبلاغ السلطات التي وجدت آثار اقتحام وفتحت التحقيق.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل لزيدان إلى السرقة، إذ سبق وواجه الأزمة ذاتها في يونيو الماضي.

كما تعرض عدد من لاعبي ريال مدريد أمثال كاسيميرو وكريم بنزيمة وإيسكو وغيرهم إلى السرقة في أوقات مختلفة، وتجاوز الأمر حدود إسبانيا ليصل إلى ساديو ماني في ليفربول وتياغو سيلفا في باريس وكلاوديو ماركيزيو في تورينو.