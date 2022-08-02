تعرف على أجور لاعبي برشلونة الضخمة قبل بدء موسم 2022-2023

على الرغم من الديون الضخمة التي تطارد برشلونة والتي وصلت إلى نحو 1.173 مليون يورو، إلا أن النادي الكتالوني أبرم عدة صفقات مميزة هذا الصيف.

وجلب البارسا نجوماً من شأنها أن تضيف الكثير للفريق، وعلى رأس هؤلاء النجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.

ومع هذه التعاقدات تترتب على النادي الإسباني حتمية دفع أجور ورواتب عالية للاعبيه السابقين والجدد.

فيما يلي استعراض لـ أجور لاعبي برشلونة قبل انطلاق موسم 2022-2023: