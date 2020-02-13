تعرف على أرباح يوفنتوس بعد التعاقد مع رونالدو

يملك النجم كريستيانو رونالدو، قدرة "مذهلة" على صنع النجاح "والأموال" حيثما حل، وهذا ما حصل تحديداً في يوفنتوس، بعد انضمام "الدون" له في 2018 قادماً من ريال مدريد.

بحسب موقع "غيف مي سبورت"، فإن الفائز بخمس كرات ذهبية، واصل بريقه في الفريق الإيطالي ضمن دوري الدرجة الأولى، فسجل 51 هدفاً في 71 مباراة.

وشارك رونالدو في تتويج الفريق الإيطالي بلقبين خلال أول موسم، ومن المرتقب أن يحصد يوفنتوس مزيداً من النتائج الإيجابية هذا الموسم.

لكن على جانب آخر، تمكن أسطورة الكرة البرتغالية في أقل من عامين من إحداث تغيير بارز في علامة يوفي، مثبتاً أنه أكثر لاعب يجلب الربح في التاريخ، وأن الـ 105 ملايين يورو التي دفعها النادي ثمناً كانت استثماراً في محله.

ويوم الأربعاء، أعلن البيانكونيري توسيع اتفاق رعايته من قبيل شركة آليانز التي يحمل ملعبه اسمها، حتى يصل المبلغ الإجمالي إلى 103 ملايين يورو.

ويسري اتفاق الرعاية الجديد الموقع مع "السيدة العجوز" حتى سنة 2030، ويقوم على تقديم 10.3 مليون يورو في كل موسم.

ويقول متابعون أن هذا المبلغ قد يبدو محدوداً، لكن النادي يحظى برعاية شركات أخرى اختارت أن تجدد الشراكة بعد انضمام رونالدو.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن شركة "آديداس" الألمانية أدخلت تحسينات على عرضها حتى تقدم الملابس الرياضية للفريق وتربط اسمها برونالدو.

ووصلت قيمة العقد الموقع بين يوفنتوس والشركة الألمانية إلى 51 مليون يورو سنوياً، علماً بأنه كان في حدود 23.5 مليون يورو قبل وصول البرتغالي.

وبفضل وجود رونالدو، تجاوزت مبيعات القمصان لوحدها 100 مليون يورو، أي أنها صارت في مستوى مماثل لبرشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

علاوة على ذلك، فإن شركة "جيب" التي تضع شعارها على قمصان بطل إيطاليا، رفعت قيمة رعايتها للفريق من 17 مليون يورو سنوياً قبل رونالدو إلى 42 مليوناً بعد قدومه.