تعرف على أسرار لياقة كريستيانو رونالدو

لا يزال الكثيرون من عشاق كرة القدم يتساءلون عن سر استمرار تألق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رغم بلوغه 34 عاماً.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أنه بالنسبة للاعب كرة وصل إلى سن الـ 34، ولا يزال على قمة الكرة العالمية، يتخذ رونالدو إجراءات احترازية إضافية كي يظل محتفظاً بمهاراته ولياقته.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، كي يحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها، وليعزز نظام التمثيل الغذائي لديه.

ويرافق النجم البرتغالي أخصائي تغذية منذ أن كان في ريال مدريد، حيث يتبع حمية غذائية تتيح له بناء عضلات ضخمة وامتلاك كتلة دهنية منخفضة جداً.

ويتناول رونالدو الحبوب والفواكه الطازجة والبروتينات النافعة الموجودة في الأسماك، على أن تكون هذه الأطعمة طازجة وليست مجمدة، كما يكثر من تناول السلطة في جميع الوجبات ويتناول الجبن واللحوم ولبن الزبادي منخفض الدهن والفواكه وخبز الأفوكادو المحمص.

ويعتبر "صاروخ ماديرا" لحوم الدجاج واحدة من الأطعمة السحرية كونها غنية بالبروتينات ومنخفضة الدهون.

وينتبه نجم منتخب البرتغال دائماً لنظامه الغذائي، حيث يحظر حظراً تاماً وجود المشروبات الغازية كما يتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.

من جانبه، تحدث البروفيسور، نيك ليتلهيلز، في كتابه الذي يحمل عنوان "النوم، أسطورة الساعات الـ 8، وقوة النوم... وخطة جديدة لإنعاش جسمك وعقلك"، قائلاً أن نمط النوم الخاص برونالدو لا يعتمد على الراحة والنوم لـ 8 ساعات متصلة، وإنما يعتمد على نظام نوم بساعات متقطعة".

وأشار ليتلهيلز إلى أنه من المثالي جداً لأي رياضي محترف أن ينام 5 مرات في اليوم، مدة المرة الواحدة 90 دقيقة، وهو ما يطبقه رونالدو حرفياً حتى في أيام الإجازة.