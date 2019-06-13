تعرف على أسطول سيارات كريستيانو رونالدو

تجتمع باقة من أفخم وأغلى السيارات، وأكثرها سرعة، في مرآب واسع، أسفل منزل فاخر، يتألق يومياً تحت أضواء الكشافات الليلية في مدينة تورينو الإيطالية، تعود ملكيته إلى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

بين أرجاء المرآب يسير النجم البرتغالي المتوّج أخيراً بدوري الأمم الأوروبية، وسط تحف فنية تعكس أرقى ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة السيارات في العالم، انتقاها وفق معايير دقيقة تتناسب مع ميوله شديدة الخصوصية.

في أحد جنبات المرآب المزيَّن بأرفع الديكورات، تستقر ماكلارين سينا، أحدث سيارات رونالدو، التي كشف عنها قبل نحو 3 أسابيع من خلال صورة عبر حساباته الرسمية، والمقدر قيمتها بنحو 750 ألف جنيه استرليني.

السيارة التي بإمكانها التسارع من الصفر إلى 62 ميلاً خلال 2.8 ثانية فقط، أضيفت إلى قائمة خاصة تتضمن أغلى 5 سيارات يقتنيها رونالدو.

ويأتي على رأس القائمة، بوغاتي لا فوايتور التي ألحقها "صاروخ ماديرا" بمقتنياته في مايو الفائت، بعد شهرين فقط من عرضها خلال معرض جنيف الدولي للسيارات 2019، وتعد الأغلى في العالم، بقيمة تبلغ 9.5 مليون جنيه.

تضاف هاتان السيارتان، إلى بوغاتي تشيرون أبرز ممتلكات رونالدو خلال موسمه الأخير مع ريال مدريد، والتي صنّفت الأسرع في العالم، بعد تزويدها بمحرك من 16 أسطوانة، وناقل سرعة أوتوماتيكي من سبع سرعات مزدوجة، ويناهز سعرها 2.15 مليون جنيه.

وتكتمل القائمة بالسياراتين اللتين اشتُهر بهما اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، أثناء فترته في مدريد، وهما لامبورغيني أفينتادور التي تقدر قيمتها بنحو 251 ألف جنيه، وبوغاتي فايرون التي كلفته 1.3 مليون جنيه.